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ساديو ماني يوضح موقفه من الانتقال لريال مدريد

ساديو ماني يوضح موقفه من الانتقال لريال مدريد
ماجد محمد(صدى):

رد لاعب ليفربول ساديو ماني على الأنباء المتداولة بشأن انتقاله لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي.

وقال ” ماني ” في تصريحات لصحيفة البرنابيو الإسبانية : ” انتقالي لريال مدريد ؟ مجرد شائعات، ليس لديّ أي معلومات بشأن هذا الأمر، ولا يوجد أحد من ريال مدريد اتصل بي “.

وتابع : ” أنا ما زلت لاعبًا لليفربول، وسأنضم لزملائي في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جولة الإعداد للموسم الجديد ” ، مؤكدًا على أن الملكي فريق رائع ولكنه لا يفكر سوى في ليفربول.


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