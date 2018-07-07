ارتفاع حصيلة الفيضانات في اليابان الى 30 قتيلًا

طوكيو(صدى):

أعلنت السلطات اليابانية أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ عدة ايام على جنوب وغرب اليابان بلغت 30 قتيلًا على الأقل فيما تحدثت قناة ” ان اتش كي ” من جهتها عن سقوط 49 قتيلًا .

ويتزايد تدريجيًا حجم الأضرار التي تسببت بها الأمطار القياسية في بعض المناطق وخصوصًا هيروشيما وكيوتو واوكاياما. وأدت هذه الأمطار الغزيرة والاستثنائية إلى فيضانات غير مسبوقة وانزلاقات تربة حيث علق العديد من السكان في منازلهم رغم أوامر الإخلاء التي أصدرتها السُلطات المحلية .

ودفعت الأمطار الغزيرة التي سجلت مستويات قياسية بالسًلطات إلى إصدار الأوامر لأكثر من 1,9 مليون شخص بإخلاء منازلهم وخصوصًا في غرب اليابان، بحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث. لكن الإذاعة الحكومية قالت إن العدد ارتفع الى نحو 3,2 مليون .