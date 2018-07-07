مشهد يظهر تقدير الأمير تركي بن طلال لأصحاب المتاحف

أبها(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تقدير نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لأصحاب المتاحف ورواد الحفاظ على التراث الوطني، خلال زيارته لمتحف قرية آل سلمه بمحافظة بلقرن ضمن جولة سموه السياحية لشمال مدينة أبها.

وأصر الأمير أن تبقى بندقية في المتحف بعد أن قدمها له صاحبه كهدية لسموه، قائلًا : وثقها أنها هدية منك لي وعلقها في المتحف وتكتب عليها أن هذه هدية الأمير تركي بن طلال وأصر أن تبقى عندنا وانا عارف أنها أعز ما تملكه.

وحاز موقف الأمير على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن أسلوب راقي لا يعرفه إلا أصحاب السمو الملكي.