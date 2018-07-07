لجنة لتفتيش ومراقبة مرافق الإيواء ومكاتب السفر بالجوف

الجوف(صدى):

بدأت اللجنة الرقابية المشكلة بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أعمالها، بجولات تفتيشية على مرافق الإيواء السياحي بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها، بهدف معالجة وضع هذه المرافق من ناحية جودة الخدمات المقدّمة ونظامية التشغيل ,ومكاتب السفر والسياحة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري بأن اللجنة بدأت اللجنة أعمالها التفتيشية على جميع مرافق الإيواء السياحي حسب الخطط المعتمدة للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والتزامها بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص، ودرجة التصنيف، والسجلات التجارية والسلامة الأمنية والتوظيف في أقسام الاستقبال للسعوديين وغير ذلك لتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والمصطافين القادمين إلى المنطقة.

وأكد الشمري أن موظفي قسم التراخيص بفرع الهيئة يقومون بالجولات التفتيشية المستمرة طوال العام على مراقبة المنشآت السياحية، وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار، وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة، ويتم تكثيفها خلال الإجازات الموسمية مع الشركاء ذات العلاقة بتلك المنشآت كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة العامة في رضاء الزوار والنزلاء لتلك المنشآت السكنية، مشيراً إلى أنه عند وجود أي ملاحظات أو مخالفة أو شكوى أو استفسار الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988.

وأشار مدير عام سياحة الجوف إلى أن فرع الهيئة بالمنطقة يستقبل جميع المستثمرين في القطاع السياحي لتصحيح أوضاعهم وأكد على ضرورة المبادرة في ذلك، وسوف يكون المختصين بالهيئة بخدمة المستثمرين بما يكفل تطبيق الأنظمة والتعليمات.