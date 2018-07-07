بالفيديو.. الحبسي: مارتينز كان يوفر لي غرفة لأداء الصلاة قبل المباريات

نواف السالم(صدى):

قال اللاعب ” علي الحبسي ” ، اليوم السبت، إنه يكن مشاعر الإحترام والتقدير للمدرب ” روبيرتو مارتينز ” المدير الفني لمنتخب بلجيكا حاليًا، بشكل خاص نتيجة للمواقف الإنسانية التي كان يقوم بها المدرب الأجنبي معه وذلك أثناء تعاملاته عندما كان مدربًا لنادي ” ويغان ” الإنجليزي.

وأضاف ” الحبسي ” ، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية أن ” مارتينز ” كان يأمر المسؤولين في الملعب لتجهيز غرفة للاعب ” علي الحبسي ” ليؤدي الصلاة فيها قبل بداية المباراة.