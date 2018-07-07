والدة رونالدو تفتتح مطعما في البرازيل

برازيليا(صدى):

افتتحت كلا من والدة وشقيقة نجم منتخب البرتغال كريستتيانو رونالدو مطعمًا جديدًا لهم في البرازيل .

ومن المقرر أن يقدم المطعم وصفات خاصة بالعائلة من افكار والدة رونالدو والتي تدعى دولوريس.

ورغم افتتاح المطعم إلا أنه سيبدأ في استقبال الزبائن الاثنين المقبل، حيث أن المطعم قدرته استيعابت 200 شخص.

وأعلنت والده رونالدو وشقيقته كاتيا أفيرو عبر مواقع التواصل إن المطعم سيقدم وصفات برتغالية حصرية للأم ، حيث أنها عملت كطاهية في فترة كبيرة من حياتها.