بالصور.. تويوتا تطلق جي آر سبورت 86 وأجزاء جي آر في اليابان

طوكيو(صدى):

قدمت تويوتا بالتعاون مع Gazoo راسينج العديد من السيارات عالية الأداء في السابق ولكن آخر موديلاتهم هو موديل 86 GR Sport , ووصفت السيارة بأنها سيارة رياضية للقيادة اليومية وحملت السيارة مشتت أمامي وعتبات جانبية أيروديناميكية وعجلات ألومنيوم 17 بوصة سوداء ومكابح بريمبو حمراء اللون كما سيتوفر لها 3 ألوان خارجية تشمل الأسود الكريستالي سيليكا والأبيض الكريستالي اللؤلؤي والأحمر بيور.

أما التغييرات الداخلية فهي محدودة مع اضافة عجلة قيادة أصغر جلدية مع تطريز فضي وشعار GR الذي يظهر بجانب العجلة على زر ستارت ستوب والعدادات. ومن حيث الأداء, لم يتغير كثيراً الا من بعض الاضافات التي توفر الصلابة وستتميز السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر بقوة 204 حصان وعزم دوران 212 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو اختياري اوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتوفر السيارة في اليابان للبيع بسعر يبدأ من 34.140 ألف دولار , وبجانب تقديم هذه السيارة فقد أعلنت تويوتا عن توفير أجزاء GR التي يتم مشاركتها مع الموديل السابق وتشمل مشتت أمامي واسبويلر خلفي وعجلات جديدة . ومن بين الخيارات المحدودة نظام ترفيهي خاص ونظام ملاحة GPS وشاشة 7 بوصة.