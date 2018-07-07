بابا الفاتيكان يعرب عن مخاوفه من تلاشي الوجود المسيحي بالشرق الأوسط
أكد بابا الفاتيكان، اليوم السبت، أنه يخشى من تلاشي الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تشويه وجه المنطقة – على حد قوله.
جاء ذلك قبل أداء صلاة مشتركة بحضور أغلب بطاركة كنائس الشرق الأوسط، في باري جنوب إيطاليا، حيث قال بابا الفاتيكان: ” الشرق الأوسط بات مكانًا يرحل فيه الناس عن أرضهم، وهناك خطر تلاشي وجود إخوتنا وأخواتنا في الإيمان، ما سيؤدي إلى تشويه وجه المنطقة ” .
وتابع البابا: ” اللامبالاة تقتل، ونريد أن نكون صوتًا يقاوم جريمة اللامبالاة، نريد أن نكون صوتًا لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لأن الشرق الأوسط يبكي اليوم، وللذين يعانون في صمت بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30593 ] نشر منذ 2 ساعتين
تطمن يابابا فاتيكان
مررررررره مافي مشكل😂😂😂
ابو طيف[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انا ما فهمت عليك شو بتقصد من ها الكلام
المر[ عدد التعليقات: 1520 ] نشر منذ 1 ساعة
ماتخفش يا بابا الفاتيكان كل مالهم يزيدوا شوفهم في لبنان حكم البلد نصفه عندهم ويزيدوا وفي مصر صارواعشرات ملايين