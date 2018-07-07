بابا الفاتيكان يعرب عن مخاوفه من تلاشي الوجود المسيحي بالشرق الأوسط

وكالات(صدى):

أكد بابا الفاتيكان، اليوم السبت، أنه يخشى من تلاشي الوجود المسيحي في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تشويه وجه المنطقة – على حد قوله.

جاء ذلك قبل أداء صلاة مشتركة بحضور أغلب بطاركة كنائس الشرق الأوسط، في باري جنوب إيطاليا، حيث قال بابا الفاتيكان: ” الشرق الأوسط بات مكانًا يرحل فيه الناس عن أرضهم، وهناك خطر تلاشي وجود إخوتنا وأخواتنا في الإيمان، ما سيؤدي إلى تشويه وجه المنطقة ” .

وتابع البابا: ” اللامبالاة تقتل، ونريد أن نكون صوتًا يقاوم جريمة اللامبالاة، نريد أن نكون صوتًا لمن لا صوت لهم، وللذين يحبسون دموعهم لأن الشرق الأوسط يبكي اليوم، وللذين يعانون في صمت بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة ” .