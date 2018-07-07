  • السبت 7

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تكريم ممرضة بعد انقاذ مواطن في موقف بطولي بعرعر

تكريم ممرضة بعد انقاذ مواطن في موقف بطولي بعرعر

تكريم ممرضة بعد انقاذ مواطن في موقف بطولي بعرعر
نايف السالم(صدى):

وجه مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي، بتكريم الممرضة منى محمد العنزي ، والتي تعمل بمديرية الصحة بعرعر.

وجاء هذا التكريم على خلفية موقف بطولب للممرضة؛ حيث شاركت في انقاذ مواطن تعرض لحادث انقلاب بالشارع العام.

وفي التفاصيل كانت الممرضة متجهة للصيدلية، و وقع الحادث ونزلت على الفور وأجرت إسعافات للمصاب حتى وصول الهلال الاحمر، وذهبت مع المصاب بالاسعاف حتى اطمئنت عليه في مستشفى عرعر المركزي.

و قدم مدير صحة الحدود الشمالية الشكر والتقدير للممرضة على موقفها البطولي .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30593 ] نشر منذ 2 ساعتين

أيه هذي الأخبار الي تشرررررح الصدر
مو يوم تضحكون علينا
الباكستاني خلف المستشفى ينزل من السيارة وتركب الممرضة وزميلتها
ويدخلون مع الباب
قال أيش
أول موظفة تداوم بسيارتها😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله كل خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *