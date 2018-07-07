تكريم ممرضة بعد انقاذ مواطن في موقف بطولي بعرعر
وجه مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي، بتكريم الممرضة منى محمد العنزي ، والتي تعمل بمديرية الصحة بعرعر.
وجاء هذا التكريم على خلفية موقف بطولب للممرضة؛ حيث شاركت في انقاذ مواطن تعرض لحادث انقلاب بالشارع العام.
وفي التفاصيل كانت الممرضة متجهة للصيدلية، و وقع الحادث ونزلت على الفور وأجرت إسعافات للمصاب حتى وصول الهلال الاحمر، وذهبت مع المصاب بالاسعاف حتى اطمئنت عليه في مستشفى عرعر المركزي.
و قدم مدير صحة الحدود الشمالية الشكر والتقدير للممرضة على موقفها البطولي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30593 ] نشر منذ 2 ساعتين
أيه هذي الأخبار الي تشرررررح الصدر
مو يوم تضحكون علينا
الباكستاني خلف المستشفى ينزل من السيارة وتركب الممرضة وزميلتها
ويدخلون مع الباب
قال أيش
أول موظفة تداوم بسيارتها😂😂😂😂😂😂
فيصل[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله كل خير