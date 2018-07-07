تكريم ممرضة بعد انقاذ مواطن في موقف بطولي بعرعر

نايف السالم(صدى):

وجه مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي، بتكريم الممرضة منى محمد العنزي ، والتي تعمل بمديرية الصحة بعرعر.

وجاء هذا التكريم على خلفية موقف بطولب للممرضة؛ حيث شاركت في انقاذ مواطن تعرض لحادث انقلاب بالشارع العام.

وفي التفاصيل كانت الممرضة متجهة للصيدلية، و وقع الحادث ونزلت على الفور وأجرت إسعافات للمصاب حتى وصول الهلال الاحمر، وذهبت مع المصاب بالاسعاف حتى اطمئنت عليه في مستشفى عرعر المركزي.

و قدم مدير صحة الحدود الشمالية الشكر والتقدير للممرضة على موقفها البطولي .