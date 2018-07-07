مالا تعرفه عن مصير العملات المعدنية التي تلقى في النافورات

روما(صدى):

جرت العادة في بعض البلاد، أن يقف الآلاف من الناس كل يوم أمام أحد النافورات، ويقومون بإلقاء قطعة نقود معدنية وهم واقفين وظهورهم للنافورة، اعتقادًا منهم أنهم بذلك سيعودون إلى نفس المكان يومًا ما، التقليد الذي يحدث في مدينة روما الإيطالية، أمام نافورة ” تريفي ” الشهيرة، منذ سنوات طويلة.

وقُدرت العملات التي يتم جمعها من هذه النافورات بحوالي 15000 دولار في الأسبوع، أي ما يعادل مليون دولار سنويًا.

وعن مصير تلك الأموال، تقوم العديد من الجهات كل يوم، ومن أهمها ” جمعية كاريتاس الخيرية الكاثوليكية الرومانية ” ، بتنظيف النافورة، وتوزيع المال على المحتاجين، الأمر الذي لا يستغرق سوى ساعة واحدة، حتى أنها افتتحت سوبر ماركت منخفض التكلفة في عام 2008م، من هذه الأموال.

وعلى الرغم من حقيقة أنه لا يسمح للناس برمي تلك العملات المعدنية في النافورات، إلا أنه في الوقت نفسه، تجمع نافورة ” براينت بارك ” حوالي 3400 دولار في السنة، فيما تجمع نافورة ” بكنغهام ” في شيكاغو، وهي واحدة من أكبر النافورات في العالم، 200 دولار فقط في السنة.