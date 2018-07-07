نيويورك تايمز تسلط الضوء على أول عارضة أزياء سعودية بعد وصولها لباريس

باريس(صدى):

وصلت أول عارضة أزياء سعودية لبيوت الأزياء الكبيرة ، إلى باريس، وفقًا لتقرير للصحافية إليزابيث بيتون ، في صحيفة “ نيويورك تايمز ” .

وقال التقرير إن العام الماضي شهد نجاحا للنساء المسلمات في عالم الأزياء العالمي، لافتا إلى أن أهمهن كانت الصومالية الأمريكية حليمة عادن، التي كانت أول عارضة أزياء مسلمة محجبة تشارك في عالم عروض الأزياء.

وأوضحت الكاتبة أن هذه الحركة اكتسبت مستوى جديدا مع وصول تليدة تامر، وهي أول عارضة أزياء سعودية تعرض في عرض للأزياء، مشيرة إلى أن العارضة البالغة من العمر 17 عاما افتتحت مجموعة أنطونيو غريمالدي ليلة الاثنين، حيث تحركت وسط صالونات فرانس- أمريك اللامعة ببنطال أبيض، وعباءة بيضاء واسعة، وأقراط ذهبية، وحزام مذهب على شكل مخلب طير، وأنهت العرض لاحقا وهي ترتدي ثوبا فضيا طويلا بجناح من الريش.

وتفيد الصحيفة بأن الضجة عن العارضة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صورتها على غلاف مجلة الأزياء “هاربر بازار أريبيا”، وصلت إلى مستوى عال.

ولفتت الصحيفة إلى أن تامر ولدت ونشأت في مدينة جدة لأب سعودي وأم إيطالية، حيث يأتي ظهورها على مسرح الأزياء العالمي.