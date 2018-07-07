قطر تتعهد بإعمار غزة مقابل موافقة حماس على ” صفقة القرن “
يستمر تنظيم ” الحمدين ” باتباع سياسته الخسيسة، تجاه القضايا الاسلامية والعربية والمتاجرة بها؛ وذلك ليضمن البقاء داعمًا الإرهاب وخطة الإرهابين، ومن أبرز هذه الخطط تعهد أمير قطر لمبعوثا الرئيس الأمريكي ” كوشنر- وغرينبلات ” بموافقة حماس على ” صفقة القرن ” .
حيث تشمل هذه الصفقة وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل برعاية أمريكية، وتعهد قطر بإعمار غزة مقابل موافقة حماس على الصفقة، بالإضافة لوجود اتفاق بين قطر وإسرائيل بعدم استهداف إسرائيل أي مشاريع قطرية بغزة.
وتتضمن الصفقة أيضًا حصول الشركات الإسرائيلية على حصة من توريدات المشاريع القطرية في غزة، إلى جانب إخفاء الصفقة مع حماس؛ من خلال اتهام الإعلام القطري للدول الأخرى بتبني صفقة القرن.
كما ستساهم هذه الصفقة في تسهيل مرور المسؤولين القطرين من المعابر الاسرائيلية.
فهد[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 4 ساعات
هذه احلام يقظة لن يقبل اي احد بهذه الصفقة
تركي[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 4 ساعات
وماذا تتوقعون من دولة مثل قطر خاينة عميلة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50173 ] نشر منذ 3 ساعات
وينسبون اعمالهم المشينه عن المملكه ،،،
,, هؤلاء اخبث عباد الله في الوسوسه والحوسه الخفيه ,,
,, قاتلهم الله وفضحهم على رؤوس الأشهاد ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50173 ] نشر منذ 2 ساعتين
,,, الدحوسه الخفيه ..^^
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2821 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله لايردهم ولايوفقهم