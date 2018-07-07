قطر تتعهد بإعمار غزة مقابل موافقة حماس على ” صفقة القرن “

طلال الضوي(صدى):

يستمر تنظيم ” الحمدين ” باتباع سياسته الخسيسة، تجاه القضايا الاسلامية والعربية والمتاجرة بها؛ وذلك ليضمن البقاء داعمًا الإرهاب وخطة الإرهابين، ومن أبرز هذه الخطط تعهد أمير قطر لمبعوثا الرئيس الأمريكي ” كوشنر- وغرينبلات ” بموافقة حماس على ” صفقة القرن ” .

حيث تشمل هذه الصفقة وساطة قطرية بين حماس وإسرائيل برعاية أمريكية، وتعهد قطر بإعمار غزة مقابل موافقة حماس على الصفقة، بالإضافة لوجود اتفاق بين قطر وإسرائيل بعدم استهداف إسرائيل أي مشاريع قطرية بغزة.

وتتضمن الصفقة أيضًا حصول الشركات الإسرائيلية على حصة من توريدات المشاريع القطرية في غزة، إلى جانب إخفاء الصفقة مع حماس؛ من خلال اتهام الإعلام القطري للدول الأخرى بتبني صفقة القرن.

كما ستساهم هذه الصفقة في تسهيل مرور المسؤولين القطرين من المعابر الاسرائيلية.