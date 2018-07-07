محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على الشهيد العضياني الحارثي

الطائف(صدى):

أدى معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، اليوم بجامع عبدالله بن عباس صلاة الميت على فادي بن راشد العضياني الحارثي، الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن حياض الوطن.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لذوي الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد من جانبهم، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.