اعتماد لعبة البادل ضمن نشاط اتحاد التنس

الرياض(صدى):

أعتمدت الهيئة العامة للرياضة ادخال لعبة البادل لنشاط الاتحاد السعودي للتنس بناءٍ على توصية الاتحاد العربي للتنس.

وكلف مجلس ادارة الاتحاد السعودي للتنس خالد السعد نائب رئيس الاتحاد لرئاسة لجنة لعبة البادل التي تلعب بملعب مشابه لملعب التنس يحاط به من الجهات الأربع حواجز زجاجية على خطوط الجنب والارسال .

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول حيث تضم في عضويتها كل : الدكتور فواز بن خيري الحكمي ، عبدالله بن عبدالرحمن المعيقل ، عبدالرحمن بن عيسى العيسى ،منيرة بن حمود البراك ، علي بن حزام محمد سعد ، سلمان بن سلطان باهبري ،محمد بن علي ال شكوان

وقدم السعد، الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس على ثقتهم بترشيحه لرئاسة اللجنة ورحب بالاعضاء ،مبيناً أن اللجنة ناقشت خطة نشر وتعريف بهذه اللعبة بالإضافة لعمل دراسة تتضمن الجوانب الفنية والمالية للعبة.

ودعا الراغبين والمحبين لهذة اللعبة التواصل مع الاتحاد السعودي للتنس للإسهام في توسيع قاعدة المارسين ووضع الخطط المناسبة لاقامته البطولات والانشطة الخاصة بلعبة البادل