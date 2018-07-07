قبل ساعات من لقاء السويد وانجلترا.. زلاتان يتحدى بيكهام على ” تويتر “

طلال الغامدي(صدى):

شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحديًا طريفًا بين نجمي كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، حول نتيجة مباراة منتخبي بلادهما في الدور ربع النهائي بكأس العالم بروسيا 2018، والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء اليوم السبت، بملعب ” كوسموس أرينا ” ، في مدينة سامارا.

حيث قال ” زلاتان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مخاطبًا ” بيكهام ” : لو فازت انجلترا سأخذك لتناول العشاء بأي مكان في العالم، أما إذا فازت السويد، ستدفع فاتورة ما أشتهيه من إيكيا – وهي سلسلة متاجر سويدية شهيرة للأثاث – هل أنت موافق؟ ” .

ورد ” بيكهام ” عليه قائلًا: ” إذا فاز فريقك سأشتري لك ما تريده من إيكيا لفرش منزلك الجديد في لوس أنجلوس، لكن لو فازت انجلترا، أريد رؤيتك في ملعب ويمبلي مرتديًا قميص المنتخب الإنجليزي، وأنت تلهتم ” فيش آند شيبس ” – الطبق الإنجليزي التقليدي من السمك والبطاطا المقلية – ما بين الشوطين ” .