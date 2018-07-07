شركة ” نسيج ” تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسيج السعودية ” Naseej ” ، المتخصصة بمجال تقديم الحلول وخدمات المعرفة والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، بمسمي ” محاسب ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” المحاسبة، المالية ” ، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18/ 11/ 1439هـ.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي من هـــنــــا.