لحاملي بطاقات مدى.. صراف البلاد يتيح السحب بعدة عملات

وكالات(صدى):

أعلن بنك البلاد، اليوم السبت، عن إمكانية السحب بالدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، وذلك من خلال شبكة أجهزة الصراف الآلي لبنك البلاد في مواقع مختارة.

وأوضح ” البنك ” أن هذه الخدمة الجديدة تمكن العملاء وجميع عملاء مدى من السحب بعملة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي من أجهزة صراف البلاد.

وأشار إلى أنه تتوفر هذه الخدمة حاليًا في جهازين يقعان في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في صالة السفر 1و2، كما سيتم التوسع في هذه الخدمة بتوفيرها في المزيد من أجهزة الصراف الآلي في المستقبل القريب.