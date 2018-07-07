بويك لاكروسيه 2019 تحصل على نسخة سبورت تورينج بسعر 40.295 ألف دولار

متابعات(صدى):

ترحب عائلة بويك لاكروسيه 2019 بعضو جديد في صورة نسخة سبورت تورينج مع تغيير اللون الكرومي في شبكة التهوية وفتحات التهوية لنفس لون طلاء السيارة. وتشمل التغييرات التي حصلت عليها السيارة الجديدة شعار ST على غطاء الباب الخلفي واسبويلر خلفي وشبكة تهوية سوداء وعجلات فضية ميدنايت 19 بوصة بثلاثة أذرع.

وتركز نسخة ST على التصميم وأهميته والذي يركز على الأمان والتكنولوجيا الحديثة في السيارة السيدان الرائدة حسب قول فيل بروك المسئول التنفيذي للتسويق في بويك وGMC . وستحمل السيارة محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 310 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات ويبدأ سعر السيارة من 40.295 ألف دولار.

وستأتي السيارة بخيارات لخمسة ألوان للعملاء كما ستضيف الشركة تغييرات جديدة لموديلات 2019 تشمل لونين جديدين كما حصل موديل أفينير على نظام تنقية للهواء بصورة قياسية لتحسين جودة الهواء في مقصورة السيارة.