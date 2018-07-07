  • السبت 7

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بث مباشر.. مباراة منتخب السويد vs منتخب إنجلترا كأس العالم 2018

بث مباشر.. مباراة منتخب السويد vs منتخب إنجلترا كأس العالم 2018

بث مباشر.. مباراة منتخب السويد vs منتخب إنجلترا كأس العالم 2018
ماجد الأشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة منتخب السويد ومنتخب إنجلترا ضمن مباريات كأس العالم 2018 , الجدير بالذكر أن المباراة تنطلق الساعة 5م بتوقيت مكة المكرمة.

هنا

هنا


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *