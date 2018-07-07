بث مباشر.. مباراة منتخب السويد vs منتخب إنجلترا كأس العالم 2018
كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة منتخب السويد ومنتخب إنجلترا ضمن مباريات كأس العالم 2018 , الجدير بالذكر أن المباراة تنطلق الساعة 5م بتوقيت مكة المكرمة.
بث مباراة #إنجلترا_السويد فيـ #كاس_العالم ،،⚽ 📺🏆
–
– اذ توقف البث تابع البث الجديد هنا 👇👍@Sportyliive1
–
لاتبخل بالرتويت غيرك يحتاج البث❗https://t.co/lLaXmQjjFI
— #كأس_العالم | سبورتي لايف ™ (@Sportyliive1) ٧ يوليو ٢٠١٨
اترك تعليقاً