نائب وزير البيئة يطلع على سير عمل مشروع تأهيل المدرجات الزراعية

سعيد العجل(صدى):

اطلع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي خلال زيارته لمنطقة الباحة؛ على سير عمل مشروع تأهيل المدرجات الزراعية في المنطقة، والذي يعد إحدى مبادرات الوزارة التي أطلقتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حيث تبلغ قيمة تطوير المدرجات الزراعية في الجزء الغربي للمملكة في كل من: عسير، والباحة، وجازان، والطائف؛ 17 مليون ريال، ويقوم بالتنفيذ الجمعيات التعاونية.

وتعنى مبادرة المدرجات الزراعية بتأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار في الجزء الغربي من المملكة. وقد بدأت المرحلة الأولى للتنفيذ بتأهيل وزراعة 8 ملايين م2 موزعة في عدد من مناطق المملكة، وتعد منطقة الباحة إحدى المناطق التي بدأ العمل فيها في 18 موقعاً على مستوى محافظاتها.

من جانب آخر وفي إطار جولة المشيطي التفقدية للمشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة في منطقة الباحة، والهادفة لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة؛ زار معاليه منتزه الباحة الوطني، ومشتل البيئة ببلجرشي لإنتاج الشتلات الحراجية والتي يصل إنتاجها السنوي من الشتلات الزراعية إلى 250 ألف شتلة.

كما زار المهندس المشيطي جمعية النحالين التعاونية بالباحة ومعهد النحالين الدولي للتدريب، والتقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الخازم وأعضاء المجلس، وتجول داخل أقسام الجمعية والمراكز الإنتاجية، واطلع على الطرق المتبعة لعملية إنتاج أدوات النحالة وطرق إنضاج العسل وتعبئته والمراحل النهائية لوصوله للمستهلك.

وثمن معالي النائب الدور الذي تقوم به الجمعية على مستوى خدماتها وأنشطتها المستمرة لخدمة النحالين، حيث تسعى الجمعية للمساهمة في التوعية المجتمعية بأهمية القيم الغذائية والاقتصادية والعلاجية لعسل النحل، إلى جانب دورها الإرشادي والتدريبي للنحالين وتطوير مهاراتهم.

كما زار المهندس المشيطي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة، وعقد فيه اجتماعاً مع قياداته ومديري المكاتب بالمحافظات المرتبطة بفرع الوزارة بمنطقة الباحة، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتحسين بيئة العمل، وخطط الفرع في مراحلها كافة، والتي تهدف إلى خدمة مواطني المنطقة وزوارها، والتطلع لبذل المزيد من العمل لتحقيق تنمية مستدامة فيها.