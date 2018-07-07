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صورة نادرة لرجال الشرطة الأمريكية يسكبون الخمور في غرف الصرف الصحي للتخلص منه

صورة نادرة لرجال الشرطة الأمريكية يسكبون الخمور في غرف الصرف الصحي للتخلص منه
واشنطن(صدى):

وثقت إحدى الصور النادرة القديمة، قيام رجال الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك، وهم يسكبون الخمور في غرف الصرف الصحي، حينما كانت الخمور محظورة في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقطت هذه الصورة في عام 1924م، أي منذ حوالي 94 عامًا تقريبًا.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1585 ] نشر منذ 57 دقيقة

رجال الحسبه الأمريكيه قبل منعهم من الأحتساب..🤣😂😅

[ عدد التعليقات: 50156 ] نشر منذ 48 دقيقة

المثل قال // دوام الحال من المحال ,,

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