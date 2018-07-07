صورة نادرة لرجال الشرطة الأمريكية يسكبون الخمور في غرف الصرف الصحي للتخلص منه
وثقت إحدى الصور النادرة القديمة، قيام رجال الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك، وهم يسكبون الخمور في غرف الصرف الصحي، حينما كانت الخمور محظورة في الولايات المتحدة الأمريكية.
والتقطت هذه الصورة في عام 1924م، أي منذ حوالي 94 عامًا تقريبًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30589 ] نشر منذ 1 ساعة
تلقاهم ندمانين الحين
لأنها قديمة ومن الأنواع الفاخرة😂😂😂😂
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1585 ] نشر منذ 57 دقيقة
رجال الحسبه الأمريكيه قبل منعهم من الأحتساب..🤣😂😅
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50156 ] نشر منذ 48 دقيقة
المثل قال // دوام الحال من المحال ,,