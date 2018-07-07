بالصوت.. أصالة: لن أدخل المغرب لمدة 5 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة السورية ​أصالة​، تسجيل صوتي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت خلاله أنها لن تذهب إلى المغرب لمدة 5 سنوات.

وقالت أصالة في التسجيل ، ” اخدت قرار نهائي وانتو بتعرفوني اكيد مش عم ساوم انا مش من هيدا النوع، إني من سوء حظي مش رح كون موجودة بالمغرب لأي سبب وبأي طريقة لخمس سنين عقاب إلي لإني قررت إني اعلن نوع من أنواع الإستغلال اللي تعرضتلوا ” .

وتابعت أصالة ، ” رح فوت نام وكون مرتاحة أكثر من مبارح، لأني قدرت قول اللي فكرت فيه رغم انه حيصير عليه لغط كتير وبعرف اني رح اتعب من وراه شوي ” .

يذكر أن زوج الفنانة السورية أصالة المخرج ​طارق العريان​، كان قد كشف مؤخراً أن أحد منظمي مهرجان ” موازين ” طلب من أصالة مبلغاً مالياً مقابل غنائها فيه ، وهو ما أكدته أصالة ، وبهذا رفضت المشاركة بالمهرجان .