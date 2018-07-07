” الإسكان ” : استمرار تسليم الأراضي المجانية في مختلف المحافظات ضمن برنامج ” سكني “

الرياض(صدى):

واصلت وزارة الإسكان تسليم عدد من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من برنامج “سكني” ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، إذ سلمت أول من أمس عدداً منها في كل من الزلفي والدوادمي وحوطة بني تميم وكذلك في القصيم.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج “سكني” خلال الدفعات الست الماضية للعام الجاري 2018 عن 33.137 أرضا مجانية شملت جميع المناطق واستفادت منها مختلف الفئات وفقاً لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، تمثّل 26% من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين شهرياً، إذ جاءت معظم الأراضي المخصصة في منطقة مكة المكرمة بعدد 6.673 أرضًا وبنسبة 20%، تليها منطقة عسير بعدد 5.381 أرضًا وبنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 3.911 أرضًا وبنسبة 12%، ومنطقة جازان بعدد 3.800 أرض وبنسبة 11%.

ويستهدف برنامج “سكني” في مرحلته الثانية للعام الجاري 2018 تخصيص 75 ألف أرض مجانية تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، حيث ينتظر خلال الدفعات الشهرية المقبلة استكمال تخصيص 41.863 أرض، في حين يتزامن مع ذلك عمليات معاينة المستفيدين للأراضي تمهيداً لتسليمها لهم.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” تشمل تخصيص 300 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وينتظر في الخامس عشر من الشهر الجاري الإعلان عن الدفعة السابعة من برنامج “سكني” والتي تتضمن خيارات سكنية وتمويلية متنوعة.