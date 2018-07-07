بالصور.. صحيفة بلجيكية تتنبأ بنجومية 7 لاعبين ممن اقصوا منتخب السامبا بمونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

تنبأت صحيفة بلجيكية، في عام 2002م، أي قبل 16 عامًا من الآن، بنجومية 7 لاعبين تضمنتهم التشكيلة الأساسية لمنتخب بلجيكا في مباراة ربع نهائي كأس العالم بروسيا 2018م أمام البرازيل.

حيث نشرت الصحيفة، صورًا لـ15طفلًا، وهم نجوم المنتخب البلجيكي الآن، وتحدثت عن بداية ذلك المشروع العظيم لرعاية المواهب، التي يتوقع أن تصبح نجومًا براقة تضيء سماء بلجيكا الكروية في المستقبل.

وبالفعل، نجحت نتيجة المشروع، وأصبح 7 من هؤلاء نجوم كرة يلعبون ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب البلجيكي بمونديال روسيا 2018م.