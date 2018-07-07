شركة ” الترفيه ” ترد على محاولة أحد موظفيها التحرش بالأطفال في الطائف
أصدرت شركة ” بيلي بيز ” للمناطق الترفيهية الداخلية بالمملكة، اليوم السبت، بيانًا حول مقطع الفيديو المتداول بمحاولة أحد الموظفين التحرش بالأطفال.
حيث أوضحت الشركة، أنها تمكنت من تحديد هوية الموظف التي يعمل لديها بأحد المرافق الترفيهية التابعة للشركة بمدينة الطائف.
وقالت الشركة بالبيان: ” نود أن نبلّغ الجميع بأن هؤلاء الأفراد قد تم تحديدهم وإنهاؤهم، وأن الشرطة المحلية قد تم تنبيهها واتخذت الإجراء المناسب، نحن نتخذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة بشأن هذا الحادث ونعطيها كل أولوياتنا ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30589 ] نشر منذ 1 ساعة
وأنتوا إي واحد توظفونه
بدون سيرة ذاتية ولا شي
بكرة يقولون مريض نفسي
وصل الله وبارك😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50156 ] نشر منذ 33 دقيقة
خلاص هو دخل الدار الظلماء ,,
,, انتهى امره ,,