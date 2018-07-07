شركة ” الترفيه ” ترد على محاولة أحد موظفيها التحرش بالأطفال في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدرت شركة ” بيلي بيز ” للمناطق الترفيهية الداخلية بالمملكة، اليوم السبت، بيانًا حول مقطع الفيديو المتداول بمحاولة أحد الموظفين التحرش بالأطفال.

حيث أوضحت الشركة، أنها تمكنت من تحديد هوية الموظف التي يعمل لديها بأحد المرافق الترفيهية التابعة للشركة بمدينة الطائف.

وقالت الشركة بالبيان: ” نود أن نبلّغ الجميع بأن هؤلاء الأفراد قد تم تحديدهم وإنهاؤهم، وأن الشرطة المحلية قد تم تنبيهها واتخذت الإجراء المناسب، نحن نتخذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة بشأن هذا الحادث ونعطيها كل أولوياتنا ” .

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