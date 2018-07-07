إحالة رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري للنيابة

القاهرة(صدى):

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بإحالة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بإلغاء النشر في قضية مستشفى 57357.

ومن الجدير بالذكر، إنه أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا، مساء الأربعاء الماضي، يقضي بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، كما طالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع.

وذلك بالإضافة إلى، وقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع إلى حين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.