قطر تستأجر مرتزقة عرب في أوروبا للتهجم على سياح دول المقاطعة
يستمر ” تنظيم الحمدين ” في محاولاته لانتهاك كافة القواعد الانسانية والبشرية؛ فلم يدخر جهدًا في معاداة دول المقاطعة العربية لدويلته بسبب تمويلها للإرهاب.
ويستأجر النظام القطري؛ الممول للإرهاب بكافة أشكاله، بعض المهاجرين والمرتزقة العرب في أوروبا للتعرض إلى سياح دول المقاطعة بالسب والاستفزاز والتهجم.
ولم تكتفِ مرتزقة ” تنظيم الحمدين ” بذلك؛ بل تقوم بتوثيق أفعالها المشينة ضد سياح دول المقاطعة بالتصوير؛ وكأن التنظيم المخرب يصر على أفعاله غير اللائقة؛ فاتخذ ذلك وسيلة إضافية لمعاداة الدول العربية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50156 ] نشر منذ 1 ساعة
قط جريح ومحشوؤ في زاويه مغلقه ,,
,, لاغرو ان يهاجم من امامه او قل كلب مغلوث يهاجم من يراه دون اي مبررات ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1642 ] نشر منذ 1 ساعة
العيب الحقيقي أن تبقى دويلة قطر في منظومته دول الخليج .. لابد من طرد دويلة قطر من دول الخليج لتعرف حجمها الحقيقي وهذا مطلب كل مواطن خليجي حر
طلال[ عدد التعليقات: 1642 ] نشر منذ 1 ساعة
لن يضرنا نباحهم مهما نبحو فكل مستأجر يعلم في داخله انها كذبه وسوف يختلف معهم يوما ويصرح مثل غيره ولكن بعدما يكسب الدولارات
شجون[ عدد التعليقات: 840 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله على من اثار في الأرض فساداً وقتلوا ويتموا ورملوا