قطر تستأجر مرتزقة عرب في أوروبا للتهجم على سياح دول المقاطعة

طلال الضوي(صدى):

يستمر ” تنظيم الحمدين ” في محاولاته لانتهاك كافة القواعد الانسانية والبشرية؛ فلم يدخر جهدًا في معاداة دول المقاطعة العربية لدويلته بسبب تمويلها للإرهاب.

ويستأجر النظام القطري؛ الممول للإرهاب بكافة أشكاله، بعض المهاجرين والمرتزقة العرب في أوروبا للتعرض إلى سياح دول المقاطعة بالسب والاستفزاز والتهجم.

ولم تكتفِ مرتزقة ” تنظيم الحمدين ” بذلك؛ بل تقوم بتوثيق أفعالها المشينة ضد سياح دول المقاطعة بالتصوير؛ وكأن التنظيم المخرب يصر على أفعاله غير اللائقة؛ فاتخذ ذلك وسيلة إضافية لمعاداة الدول العربية.