بعد 75 عاما.. تسعيني يعتذر عن سرقة إشارة ” قف “

واشنطن(صدى):

تقدم رجل تسعيني من ولاية تكساس الأمريكية، بالإعتذار عن سرقة إشارة ” قف ” ، وذلك بعد مرور 75 عامًا على الواقعة، مرجعًا الأسباب في فعلته هذه إلى طيش مرحلة المراهقة أو ” غبائها ” – على حد قوله.

حيث أرسل الرجل المسن رسالة اعتذار إلى دائرة الأشغال العامة في مدينة ميدفال بمقاطعة يوتا الأمريكية، في محاولة منه للتكفير عن خطئه بورقة 50 دولارًا وهو ثمن اللافتة، حيث أرفقها مع الرسالة التي وقعها باسم ” مواطن حزين ” .

ومن جانبها، نشرت إدارة مدينة ميدفال، رسالة الرجل المؤثرة عبر موقعها الرسمي على ” تويتر ” ، والتي قال فيها: ” أكاد أبلغ التسعين من العمر، وقد جعلتني بعض الأمور التي قمت بها حين كنت شابًا أشعر بالحزن، أتمنى أن يسامحني الله لما فعلت؛ لأنني آسف بحق وأنشد التوبة ” .