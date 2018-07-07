24 موقعا ضمن ملف تسجيل الأحساء في قائمة التراث العالمي

الأحساء(صدى):

أوضح الأستاذ الدكتور علي الغبان، المستشار في قطاع الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني وأحد المشرفين على تسجيل ملف الأحساء في قائمة التراث العالمي، أن الملف تضمن تسجيل 12 موقعًا في الأحساء كمرحلة أولى، يتضمن كل موقع أو منطقة معالم محددة، وسيتم الإعداد لتسجيل 12 موقعا آخر، مثل ميناء العقير ووسط الهفوف التاريخي، وغيرها.

وقال ” الغبان ” أن دخول واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي، يعد اعترافًا بالقيمة التاريخية للمملكة، وتتويجا لجهود الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إذ يعد الموقع ذا قيمة استثنائية عالمية.

وأشار إلى أن اهتمام المملكة في الأحساء منذ عهد الملك عبدالعزيز، إذ إن هناك قرارًا استراتيجيًا اتخذ بعد اكتشاف حقل الغوار، أن تكون كل الصناعات النفطية على بعد 150 كيلومترًا من الأحساء، حماية لها.

وصرّح قائلًا: ” العناصر التي على ضوئها تم تسجيل الموقع في قائمة التراث العالمي، تمثل التدرج التاريخي من عصور ما قبل التاريخ إلى الوقت الحاضر، حيث نلاحظ كيف أن الإنسان استطاع أن يتكيف مع التغير المناخي الذي شهدته المملكة. وفي الحقيقة، أن وجود أكثر من 205 ملايين نخلة في منطقة بهذا المناخ، يجعلنا نفتخر كوننا استطعنا المحافظة على بيئتنا. ”

وأضاف: ” هناك التزام قوي من الدولة ومن المجتمع المدني على المحافظة على هذه المواقع. لابد أن نشير إلى دراسات تاريخية تحكي ثقة ومسارا تاريخيا عبر العصور، وهو ما أعده مقنعا للجان في منظمة اليونسكو. “