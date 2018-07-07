استمرارا لمشوار المفاجآت.. مواجهة شرسة بين روسيا وكرواتيا في المونديال

وكالات(صدى):

يواجه منتخب روسيا في التاسعة من مساء اليوم السبت، المنتخب الكرواتي بملعب ” فيشت ” الأولمبي، وذلك في ختام منافسات الدور ربع النهائي، سعيًا منه لتحقيق مفاجأة جديدة بالصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليًا في روسيا.

وكان منتخب روسيا قد صعد للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم بعدما تغلب على إسبانيا بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما فازت كرواتيا على الدنمارك بنتيجة 3/2 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16.

وبالرغم من أن منتخب روسيا يحتل المركز الـ 70 في التصنيف الشهري الأخير الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، وهو الترتيب الأسوأ بين جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، إلا أنه استطاع أن يشق طريقه إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث تغلب على المنتخب الوطني ومنتخب مصر بنتيجة 5 – 0، و3 – 1 على الترتيب.

وجاء ذلك قبل تعرضه لكبوة سريعة بالهزيمة أمام أوروغواي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات، ثم نجح في إقصاء إسبانيا أحد المنتخبات المرشحة لحصد اللقب من دور الـ 16.

يشار إلى أن ستانيسلاف تشيرتشوف، المدير الفني لمنتخب روسيا، يدرس خوض مباراة كرواتيا بنفس الطريقة التي خاض على أثرها لقاء اسبانيا بالاعتماد على 5 مدافعين ومهاجم واحد هو أرتيم دزيوبا، وهي الطريقة التي ساهمت في الحد من الخطورة الهجومية للمنتخب الإسباني وأتت بثمارها في النهاية بالصعود للدور ربع النهائي وسط تألق الحارس إيجور أكينفييف الذي تمكن من التصدي لركلتي ترجيح.

ويتميز لاعبو منتخب روسيا باللياقة البدنية العالية، حيث كان لاعبو أصحاب الأرض الأكثر ركضًا بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم بالجولتين الأولى والثانية ضمن منافسات دور المجموعات، وقطعوا 118 كيلومترًا أمام السعودية و115 كيلومترًا أمام مصر.

وفي السياق ذاته، يسعى منتخب كرواتيا لمواصلة انطلاقته المثالية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد فوزه على منتخبات نيجيريا والأرجنتين وأيسلندا، قبل أن يتغلب على الدنمارك في الدور ثمن النهائي، ومرشح بقوة ليكون الحصان الأسود لتلك البطولة مع روسيا.

ويحظى منتخب كرواتيا بامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة اللقاء مثل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، والذي يعد أحد أفضل صناع اللعب في العالم بالوقت الحالي بجانب ماريو مانزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

جدير بالذكر، أن منتخب كرواتيا يأمل في قطع خطوة جديدة نحو تكرار الإنجاز التاريخي الذي تحقق في نسخة 1998 التي أقيمت في فرنسا، عندما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك بتحقيق الفوز على روسيا في مباراة اليوم والتأهل للدور نصف النهائي من منافسات البطولة، كذلك الحفاظ على آماله في تحقيق ” معجزة القرن ” بالحصول على لقب كأس العالم رغم صعوبة المهمة.