بالفيديو.. أنابيلا هلال تخطف الانظار بغنائها مع حماقي على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الانظار عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تغني على المسرح بأحد الأعراس بجانب النجم المصري محمد حماقي .

جاء ذلك خلال زيارة أنابيلا هلال القاهرة برفقة زوجها طبيب التجميل نادر صعب، لحضور حفل زفاف إحدى الأسر المصرية، وقد أحياه النجمان عمرو دياب ومحمد حماقي .

ولم تكتفِ أنابيلا بإلتقاط الصور على السوشيال ميديا، بل إنتشر لها مقطع فيديو وهي تغنّي ” لايف ” أغنية ” وحدة وحدة ” مع حماقي وسط تصفيق وتفاعل صديقاتها الحاضرات والجمهور .