بالفيديو.. أنابيلا هلال تخطف الانظار بغنائها مع حماقي على المسرح
خطفت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال الانظار عقب نشر مقطع فيديو لها وهي تغني على المسرح بأحد الأعراس بجانب النجم المصري محمد حماقي .
جاء ذلك خلال زيارة أنابيلا هلال القاهرة برفقة زوجها طبيب التجميل نادر صعب، لحضور حفل زفاف إحدى الأسر المصرية، وقد أحياه النجمان عمرو دياب ومحمد حماقي .
ولم تكتفِ أنابيلا بإلتقاط الصور على السوشيال ميديا، بل إنتشر لها مقطع فيديو وهي تغنّي ” لايف ” أغنية ” وحدة وحدة ” مع حماقي وسط تصفيق وتفاعل صديقاتها الحاضرات والجمهور .
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