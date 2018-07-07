حياة الدرديري تحرج توفيق عكاشة بعد ازمة ليلة الزفاف

القاهرة(صدى):

رفضت الإعلامية حياة الدرديري الطلب الأول من الإعلامي توفيق عكاشة بعد زواجهما.

وكان أعلن عكاشة تولي زوجته منصب مدير عام قناة ” الفراعيين ” التي يمتلكها، إلا أنها أعلنت إعتذارها عن عدم قبول هذا المنصب.

وكشفت حياة ، أنها تريد إعطاء الإهتمام الأكبر لحياتها الزوجية والتفرغ لتوفيق عكاشة بأكبر قدر مستطاع، إذ تريد ان تنجح في توفير جو اسري هادئ يساعده على النجاح والتألق في عمله كمذيع.

يذكر أن زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديري أثار جدلاً كبيراً بسبب فارق السن من ناحية، وما قاله عكاشة من قبل بإنه يعتبر الدردريري مثل ابنته، ولم يسلما من الشائعات، إذ قيل ان توفيق نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب مرور ساعات على زواجه، إلا ان حياة الدرديري نفت ما تردد حول هذا الأمر وأكدت إنه يتمتع بصحة جيدة.