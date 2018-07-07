حياة الدرديري تحرج توفيق عكاشة بعد ازمة ليلة الزفاف
رفضت الإعلامية حياة الدرديري الطلب الأول من الإعلامي توفيق عكاشة بعد زواجهما.
وكان أعلن عكاشة تولي زوجته منصب مدير عام قناة ” الفراعيين ” التي يمتلكها، إلا أنها أعلنت إعتذارها عن عدم قبول هذا المنصب.
وكشفت حياة ، أنها تريد إعطاء الإهتمام الأكبر لحياتها الزوجية والتفرغ لتوفيق عكاشة بأكبر قدر مستطاع، إذ تريد ان تنجح في توفير جو اسري هادئ يساعده على النجاح والتألق في عمله كمذيع.
يذكر أن زواج توفيق عكاشة وحياة الدرديري أثار جدلاً كبيراً بسبب فارق السن من ناحية، وما قاله عكاشة من قبل بإنه يعتبر الدردريري مثل ابنته، ولم يسلما من الشائعات، إذ قيل ان توفيق نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية عقب مرور ساعات على زواجه، إلا ان حياة الدرديري نفت ما تردد حول هذا الأمر وأكدت إنه يتمتع بصحة جيدة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30589 ] نشر منذ 2 ساعتين
الزوج الذكي هو من يستطيع كبح جماح زوجتة
والسيطرة عليها
إذا زوجتك مبسوطه منك
والله معد تتحرك من البيت🤗🤗🤗
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليكون يالدريدري كثر من هذيك الزرقا مدري وش اسمها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50156 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
أبوالجدايل إبن مسروح[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ابن الإيه يا توفيء
أبوالجدايل إبن مسروح[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 59 دقيقة
يا ابن الإيه يا توفيء