مدارس ” شعلة الإيمان ” الأهلية تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة بحفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس شعلة الإيمان الأهلية في حفر الباطن، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية شاغرة للمواطنين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مجمع المدارس في محافظة ” حفر الباطن ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– معلمين جميع التخصصات (ما عدا تخصص تربية خاصة).

– فني شبكات وحاسب آلي.

– مدقق ومراجع حسابات.

– محاسب عام.

وناشدت المدارس الراغبين بالتقديم بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: هنا، أو تسليم نسخة منها لمكتب الاستقبال بمجمع المدارس.