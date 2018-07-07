الجهات الأمنية تباشر حالة وفاة مقيم بنقالي داخل مقر سكنه بالدخل المحدود

سعيد العجل(صدى):

تباشر الأجهزة الأمنية منذ قليل بلاغا حول العثور على مقيم متوفى داخل مقر سكنه بحي الدخل المحدود غرب الرياض .

ورجحت مصادر صدى ان يكون المقيم وهو من الجنسية البنقلاديشية والبالغ من العمر 50 عاما قد قام بالانتحار حيث عثر عليه زملاءه متوفى داخل صالة سكنه.

ولا تزال الأجهزة الأمنية بالموقع بانتظار وصول الجهات المعنية لمعاينة الجثة قبل نقلها إلى أحد المستشفيات.