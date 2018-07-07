الإطاحة بـ 20 شخص من بينهم 5 سيدات شكلوا عصابة للدعارة بتركيا

أنقرة(صدى):

أطاحت قوات الأمن التركية مؤخرًا، بـ 20 شخص من بينهم 5 سيدات من عصابة دعارة غير مرخصة، تقودها سيدة تدعى بـ ” مانوكيان ” ، وتستخدم عبارات مشفرة أثناء حديثها على الهاتف مثل: ” الشاي الطازج، المنظفة، البطيخ، غرفة ” ، كوسيلة منها لتفادي إيقاع الشرطة بهم.

جاء ذلك ضمن حملة أمنية كبيرة، شنتها قوات الأمن التركية على خمس مدن، ومركزها مدينة أضنة، حيث ورد بلاغًا إلى فرق قسم الأخلاق العامة التابع للأمن العام بمديرية أمن أضنة، يفيد بقيام عصابة تتزعمها سيدة تدعى ” عفيفة ف ” ولقبها مانوكيان، بإجبار العديد من النساء على ممارسة الدعارة في أماكن غير مرخصة في كل من: ” أضنة، وإسطنبول، ومرسين، وهطاي، وديار بكر ” .

واتضح من خلال التحقيقات، أن العصابة قامت بجلب النساء للعديد من الرجال الذين يقضون العطلة في بلدة ” كاراتاش ” بمدينة أضنة التركية، وأجبرتهن على ممارسة الدعارة معهم.