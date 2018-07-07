قراصنة يبتكرون طريقة جهنمية لاختراقك وسرقة بياناتك

ابتكر قراصنة طريقة عبقرية لاختراق أجهزة ضحاياهم وسرقة بياناتهم باستخدام الكاميرات الحرارية لرصد البصمة الحرارية التي خلفتها أطراف أصابعهم على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

وكشف بحث جديد أنه من الممكن استخدام كاميرا حرارية لتسجيل البصمة الحرارية التي تتركها الأيدي البشرية بعد دقيقة واحدة من لمس المفاتيح.

وبحسب صحيفة “ ديلي ميل ” البريطانية، ينتظر القراصنة ابتعاد هدفهم عن لوحة المفاتيح قبل استخدام الكاميرا الحرارية لكشف كلمة مروره وسرقة بياناته.

وطور التقنية المسماة “ المدمر الحراري ” مجموعة علماء من جامعة “ كاليفورنيا ”؛ لتحذير المستخدمين من الخطر المحتمل.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور جين تسوديك: “ إذا رحلت أو ابتعدت فورًا بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك، يمكن للمتطفل أن يستخدم كاميرا حرارية لاختراق حسابك ”.

وفي الدراسة التي تضمنت إدخال 31 مشاركًا كلمات مرورهم على 4 أنواع من لوحات المفاتيح، طُلب من 8 من الهواة محاولة التوصل لتلك الكلمات باستخدام التقنية الحرارية.

وبالفعل، كانت التسجيلات الحرارية التي تم التقاطها بعد 30 ثانية من الضغط على المفاتيح واضحة بما فيه الكفاية، ومكنتهم من التوصل لكلمات مرور المستخدم بسهولة.

لذلك ينصح الخبراء بالانتباه لهذا الخطر المحتمل، والابتعاد عن كلمات المرور البسيطة والتي تعتمد على أحرف فقط؛ لتأمين معلوماتهم بشكل أفضل.