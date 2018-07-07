روسي يزين عمارة بصورة زوجته احتفاء بكأس العالم
استخدم مدير وكالة إعلانات روسية ، واجهة عمارة بارتفاعه 50 متراً تقريباً ، لعرض صورة عملاقة لزوجته ، عقب تكليف وكالته بإنشاء واجهات إعلانية كبيرة للترويج لكأس العالم 2018 .
وواجه إبفان بانتلييف، مدير وكالة نوفاتيك آرت للإعلان انتقادات واسعة النطاق، بعد وضعه صورة عملاقة لزوجته داريا على واجهة مبنى ضمن حملة إعلانية تمولها موسكو.
وقال بانتيليف في تعليقه على الواقعة ، إن منتقديه يشعرون بالغيرة من حبه لزوجته، وأن صورة زوجته الشقراء ممسكة بكرة مصدر إلهام هام لمتابعي كاس العالم .
وردت عليه آنا نيستراتوفا، مديرة لجنة العلاقات العامة، على صفحتها على فيسبوك ، ” أيتها السيدات الروسيات، لا نريد أن يكون أزواجنا من هذا القبيل ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 42 دقيقة
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
شريت شريت😂😂😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 37 دقيقة
صراحة ذوقك رفيع
alfahd42[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 37 دقيقة
جعله السلال مالبسها طويل شوي ههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 28 دقيقة
دعاة الدعاره والتفسخ والمراده ,,
,, اعوذ باالله من حالهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 6 دقائق
لا لايلبسها طويل
أكنسل البيعة ترى😂😂😂😂😂😂