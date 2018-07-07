روسي يزين عمارة بصورة زوجته احتفاء بكأس العالم

موسكو(صدى):

استخدم مدير وكالة إعلانات روسية ، واجهة عمارة بارتفاعه 50 متراً تقريباً ، لعرض صورة عملاقة لزوجته ، عقب تكليف وكالته بإنشاء واجهات إعلانية كبيرة للترويج لكأس العالم 2018 .

وواجه إبفان بانتلييف، مدير وكالة نوفاتيك آرت للإعلان انتقادات واسعة النطاق، بعد وضعه صورة عملاقة لزوجته داريا على واجهة مبنى ضمن حملة إعلانية تمولها موسكو.

وقال بانتيليف في تعليقه على الواقعة ، إن منتقديه يشعرون بالغيرة من حبه لزوجته، وأن صورة زوجته الشقراء ممسكة بكرة مصدر إلهام هام لمتابعي كاس العالم .

وردت عليه آنا نيستراتوفا، مديرة لجنة العلاقات العامة، على صفحتها على فيسبوك ، ” أيتها السيدات الروسيات، لا نريد أن يكون أزواجنا من هذا القبيل ” .