مدرب البرازيل يشعر بالمرارة بعد توديع المونديال.. ومارتينيز أسعد رجل

ماجد محمد(صدى):

اكتنف تيتي مدرب البرازيل الشعور بالمرارة الشديدة عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ 8 لكأس العالم لكرة القدم أمام بلجيكا؛ حيث قال إن الحظ لم يحالف لاعبيه خلال اللقاء المثير الجمعة.

وأحرز فرناندينيو بطريق الخطأ في مرماه هدف التقدم لبلجيكا عندما اصطدمت الكرة بكتفه بعد ركلة ركنية في الدقيقة 13 وأضاف كيفن دي بروين هدفًا بعد مرور نصف ساعة بتسديدة متقنة؛ فيما قلص البديل ريناتو أوغوستو الفارق بعد مرور 76 دقيقة من البداية بضربة رأس لكن رغم ضغط فريق تيتي فإنه لم يتمكن من إدراك التعادل لتتأهل بلجيكا لمواجهة فرنسا في الدور قبل النهائي.

وأوضح تيتي: ” كرة القدم أحيانًا تكون عشوائية لكني لا أريد الحديث عن الحظ. عندما يحالفنا الحظ نرى أنه أمر لطيف للتفوق على المنافس لذا أنا لا أؤمن بالحظ. ” ، مضيفًا: ” هل كان كورتوا محظوظًا؟ لا بل كان رائعًا. ارتدت كرة لنا من القائم فماذا يمكن أن نفعل؟ لعبت بلجيكا بقوة وكانت فعّالة. ”

وتابع مدرب البرازيل: ” العشوائية والمواقف تحدث ولقد حدث ذلك اليوم ومن المؤلم أن نقول ذلك. هذا ليس تقليلًا من بلجيكا التي تملك فريقًا رائعًا لكن الحظ لم يقف معنا. من الصعب جدًا قبول ذلك. ”

وأضاف: ” كان لنا اليد العليا لثلثي المباراة القوية جدًا. بلجيكا استغلت الفرص وترجمتها إلى هدفين. من الصعب جدًا قول ذلك لكنها كانت مباراة رائعة بين منتخبين متميزين من الناحية الفنية. ” ، متابعًا: ” مع كل هذا الألم الذي أشعر به وبهذه المرارة يكون من الصعب الحديث لكن من يحب كرة القدم سيكون قد نال متعة كبيرة لمشاهدة هذه المباراة. ”

ومن جانبه، أكد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إنه ” أكثر رجل يشعر بالفخر على الأرض ” وكال المديح لفريقه ” المرشح الأقل حظًا ” نظرًا لثقته في قدرته على التفوق على البرازيل بطلة العالم 5 مرات وبلوغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في التاريخ.

وصرح ” مارتينيز ” عن مواجهة البرازيل: ” كان يوجد حاجز نفسي أمام اللاعبين. البرازيل فازت باللقب 5 مرات من قبل. ” ، مضيفًا: ” لذلك كان ينبغي أن نتحلى بالشجاعة الخططية. كان تغيير التشكيل مقامرة كبيرة وكنا بحاجة لثقة اللاعبين في أنفسهم. ”

وتابع: ” اليوم كان الجانب الذهني للاعبين مهمًا. أنا أكثر رجل يشعر بالفخر على الأرض لأني منحت اللاعبين مهمة فنية صعبة جدًا والطريقة التي تعاملوا بها مع المباراة حتى النهاية كانت مذهلة. ”

واستطرد مارتينيز: ” بالنسبة لي البرازيل أفضل فريق في البطولة ولا شك هو أكبر تهديد لأي فريق خلال اللعب المفتوح. ” ، مختتمًا: ” كنا بحاجة للدفاع بشكل جيد طوال 90 دقيقة. أعتقد أننا نستحق المضي قدما في البطولة بفضل هذا الأداء. “