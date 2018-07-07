فيديو نادر مؤثر يوثق قوة المرأة وكفاحها من أجل أبنائها

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لعائلة بدوية من نجد، وُجد في أحد المكتبات البريطانية، قوة المرأة وبأسها، وكفاحها من أجل أبنائها، ونجاحها في كسب العيش في الصحراء بأقل الإمكانات المتاحة، في ظل قسوة الحياة قديمًا.

حيث رصد الفيديو، معاناة المرأة قديمًا ورعيها للإبل وحملها للمتاع الثقيلة وغيرها، في سبيل توفير الحياة الكريمة ورغد العيش لأبنائها.