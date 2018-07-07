فيديو نادر مؤثر يوثق قوة المرأة وكفاحها من أجل أبنائها
وثق مقطع فيديو، لعائلة بدوية من نجد، وُجد في أحد المكتبات البريطانية، قوة المرأة وبأسها، وكفاحها من أجل أبنائها، ونجاحها في كسب العيش في الصحراء بأقل الإمكانات المتاحة، في ظل قسوة الحياة قديمًا.
حيث رصد الفيديو، معاناة المرأة قديمًا ورعيها للإبل وحملها للمتاع الثقيلة وغيرها، في سبيل توفير الحياة الكريمة ورغد العيش لأبنائها.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 11 دقيقة
والله لو يشوفو حال بعض حفيداتن
وطوابير عشان تذاكر مطربين ينجلطو طوالي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 11 دقيقة
وين وين ,,
,, يرحم ايام زمان وشقاوتها ,,
,, ذاك الزمان اندثر ، ولو حدتنا الظروف للرجوع إليه ، نموت دون ان نستطيع ان نطبقه ونعيش عيشة زمان ,,