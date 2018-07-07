” مدني ” يتفقد خدمات مرافق الإيواء السياحي بمركزية مكة

حسين العلي(صدى):

وقف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة المكلف الدكتور هشام بن محمد مدني، صباح أمس، على عدد من مرافق الإيواء السياحي في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف لتفقد جودة الخدمات المقدمة للنزلاء والاطمئنان على سير العمل.

وتبادل الدكتور مدني، الحوار مع النزلاء حول الخدمات المقدمة وأهم الملاحظات التي تم رصدها من قبلهم، وعلى الفور تمت معالجتها.

وببين الدكتور مدني، أن عدد من مرافق الإيواء السياحي وعدت بمزيد من التطوير والتنوع في الخدمات التي تحقق روحانية ورفاهية النزلاء في ظل النمو في عدد مرافق الإيواء السياحي وتوسيع دائرة التسويق لتحقيق معدلات إشغال عالية.

وجاء في أهم الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولات التفقدية بمرافق الإيواء السياحي أن بعض النزلاء قاموا بالحجز عبر مكاتب سياحية غير مصرحة، الأمر الذي تسبب في إرباك حجوزاتهم بالفنادق وتأخرها، وعلى الفور جرى التحقق من الحجوزات وتأكيدها لدى الفندق وتعريف النزلاء بتطبيق ” السياحة السعودية ” المجاني، الذي يقدم خدمات متعددة كدليل تفاعلي للمسافرين والراغبين في زيارة المملكة حيث يوفر التطبيق عروض حجوزات الفنادق وحجوزات الطيران وأهم الفعاليات المقامة والمهرجانات المنفذة بمختلف مدن المملكة وجميع المواقع السياحية والمطاعم والمولات والشاليهات والمتاحف والحدائق مدعوما بالصور والخرائط التي تسهل الوصول إليها بشكل ميسر، بالإضافة لتلقي الشكاوي الفورية.