أبو تريكة في ورطة ” التطبيع مع إسرائيل “!

وكالات(صدى):

نشر صحفي إسرائيلي صورةً لمشجع من بلاده في روسيا برفقة لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة الذي اعتذر لجمهوره عن هذه الصورة.

ووضع مراسل الشؤون العربية لصحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، روعي كايس، صورة المشجع مع أبوتريكة في روسيا قائلاً: “مشجع اسرائيلي يلتقط صورة في موسكو مع اسطورة كرة القدم المصرية محمد ابو تريكة “.

واعتبر الصحفي الإسرائيلي أن ما قام به أبوتريكة يعتبر تطبيعاً رياضياً، فيما ردّ اللاعب المصري فور ظهور التغريدة إنه لم يكن يعلم جنسية المشجع الذي طلب أن يلتقط معه الصورة، كما قدم اعتذاره للجمهور مضيفاً: ” لم أكن اعلم واعتذر عن الصورة الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال والقضية الفلسطينية هي القضية الأولي للشعوب العربية والإسلامية “.

وتفاعل الآلاف مع رد اللاعب المصري، فيما اعتبر الكثير منهم أنه ما كان ينبغي عليه الاعتذار لأنه لم يكن يعلم هذا الأمر.

ويعد أبوتريكة من أبرز نجوم كرة القدم العربية تأييداً للقضية الفلسطينية، ففي مباراة بلاده أمام السودان في كأس الأمم الإفريقية عام 2008، كشف أبوتريكة عن قميصه الداخلي الذي حمل عبارة “تعاطفاً مع غزة” في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقتها.

ونال اللاعب المصري بطاقة صفراء من حكم المباراة، لكن آلاف العرب والمسلمين حول العالم تفاعلوا معه وأيّدوا ما قام به.