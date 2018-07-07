إنقاذ رجل غرست قدمه في الإسفلت بعد ذوبانه لارتفاع الحرارة
أنقذ رجال الإطفاء في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، رجلًا غرست قدمه في الإسفلت بفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في ذوبانه.
وأوضحت خدمات الطوارئ بالمدينة أنها تلقت بلاغًا من رجل بالغ من العمر 24 عامًا، بشأن تعرض قدمه اليسرى للغرس في الإسفلت بشارع خلفي بمنطقة هيتون في نيوكاسل، وهو في طريقه لشراء وجبة الغداء؛ الأمر الذي شل حركته.
وأشارت إلى أن رجال الإطفاء استخدموا المطارق لتحطيم الإسفلت حول قدمه، لإخراجها دون أي إصابات وهو ما تم بالفعل وساعد على ذلك ارتداؤه حذاء ضخمًا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله راحت رجله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 48 دقيقة
اجل اسفلتكم ذاب من درجة حرارة لم تتخطى 37
الإنقليز متأثرين با ابو هنود منذ استعمارهم لهم