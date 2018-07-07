إنقاذ رجل غرست قدمه في الإسفلت بعد ذوبانه لارتفاع الحرارة

متابعات(صدى):

أنقذ رجال الإطفاء في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، رجلًا غرست قدمه في الإسفلت بفعل درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في ذوبانه.

وأوضحت خدمات الطوارئ بالمدينة أنها تلقت بلاغًا من رجل بالغ من العمر 24 عامًا، بشأن تعرض قدمه اليسرى للغرس في الإسفلت بشارع خلفي بمنطقة هيتون في نيوكاسل، وهو في طريقه لشراء وجبة الغداء؛ الأمر الذي شل حركته.

وأشارت إلى أن رجال الإطفاء استخدموا المطارق لتحطيم الإسفلت حول قدمه، لإخراجها دون أي إصابات وهو ما تم بالفعل وساعد على ذلك ارتداؤه حذاء ضخمًا.