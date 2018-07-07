5 حيل لتعطير الشعر.. لا تفوتيها

متابعات(صدى):

جمال الشعر لا يقتصر على مظهره فقط، بل على الاهتمام بصحته وقوته وكثافته وبريقه ورائحته العطرة والجذابة.

فمع التعرض للحرارة وعوامل التلوث وأشعة الشمس المضرّة، تصاب فروة الرأس برائحة غير محببة.

لذلك من الضروري الإهتمام بالشعر وغسله بالطريقة الصحيحة، إضافة الى الاهتمام برائحته المنعشة والحفاظ عليها طويلاً.

ونعرض لكِ تباعاً أهم الوسائل التي تساهم في الحفاظ على رائحة الشعر الجميلة.

عصير الليمون

يعدّ عصير الليمون من العلاجات الفعّالة للعديد من مشاكل الشعر، لذلك إستخدمي عصير الليمون على الشعر قبل الاستحمام، ثم أشطفي جيداً ليصبح شعركِ منتعشاً لعدة أيام متتالية.

ماء الورد

خلال الاستحمام، قومي برش كمية قليلة من ماء الورد على جسمك وشعرك، وستنعمين بعدها برائحة جذابة لشعرك تدوم لفترة طويلة ، كما يمكن رشه أيضاً على الشعر الجاف.

الزيوت الطبيعية

بهدف إنعاش رائحة الشعر، من الممكن إستخدام وتطبيق الزيوت الطبيعية بشكل دوري، وذلك لأنها خالية تماماً من المواد الكيماوية المضرّة، كما انها تساعد على تغذية الشعر وفروة الرأس بعناية، هذا بالإضافة إلى رائحتها الجذابة والعطرة التي تدوم لوقت طويل. ضعي قطرة واحدة من أي من الزيوت العطرية التي تفضلينها كزيت اللافندر أو زيت جوز الهند بهدف ترطيب شعرك وتغذيته والحصول على رائحة ذكية.

بودرة الأطفال

هذه الطريقة ستدهشكِ حتماً إلا أنها فعالة جداً، فقط قومي برشّ القليل من بودرة الأطفال على شعركِ ثم أنفضيه لتفوح منه الرائحة النظيفة والعطرة.

تعطير الحناء الطبيعي

إذا كنت ممن يحبّ استعمال الحناء الطبيعي على الشعر، فيمكن وضع القليل من المادة الخام لعطرك المفضل على الحناء أثناء عجنها، لتتمتعي بشعر جذاب معطر لا سيما بعد غسل الحناء، وجفاف شعرك بشكل كامل.