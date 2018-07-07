جامعة الباحة تنظم سباقا للخيل بمحافظة العقيق

الباحة(صدى):

نظمت جامعة الباحة أمس سباقاً للخيل، بحضور معالي مديرها الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وذلك على ميدان نادي الفروسية بمحافظة العقيق.

وانطلق الشوط الأول بمشاركة 12 فرساً عربيا مواليد 2016 ،ومسافته 1200 متر، وحقق الجواد هنوف الزاملية المركز الأول، والجواد صقر الخير المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد نراع تبوك،فيما جاء رابعاً الجواد شامان العارضية ، والجواد شبل المعاني خامساُ.

فيما شارك في الشوط الثاني 12 فرساً عربياً إنتاج 2015 فأكثر ومسافته على مسافة 1800 متراً، وحقق الجواد صدام الهنا المركز الأول، وحل ثانيا الجواد مدهش ، وثالثاً الجواد شعلة البراق، فيما حقق المركز الرابع الجواد جلمود الفرعة، والمركز الخامس الجواد شاهر الروابي.

وفي ختام السباق كرم مدير الجامعة الفائزين ،مبيناً أن هذه الفعالية تأتي ضمن مشاركة الجامعة في صيف‫ منطقة الباحة لهذا العام في إطار حريصها على تعزيز دورها في خدمة المنطقة .

من جانبه أكد محافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم،اهتمام المحافظة بهذه الرياضة ذات الجماهيرية وتشجيع النشء على ممارستها.