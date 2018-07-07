” الداخلية ” تكشف عن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية
كشفت وزارة الداخلية عن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 21/10/1439هـ بكافة مناطق المملكة.
حيث بلغ عددهم 1359345مخالفًا، وأوضحت الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد (1017427) مخالفاً لنظام الإقامة، وضبط عدد (233125) مخالفاً لنظام العمل، بالإضافة لضبط (108793) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
الوطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
تعاون المواطنين مع وزارة الداخليه اهم عنصرفهذا وطنا لابد لنا من حمايته مع رجالنا البواسل الابطال لان هذا وطنا الي تربينا فيه وترعرعنا فيه فالي مافيه خيرلوطنه مافيه خيرلنفسه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1748 ] نشر منذ 1 ساعة
نخرو اقتصاد البلد لا كثرهم الله