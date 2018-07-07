شاب يقتل زميله في حفل زفاف بتركيا

أنقرة(صدى):

شهدت مدينة كوتاهيا التركية، التي تبعد عن اسطنبول بحوالي 300 كلم، قتل شاب لزميله خلال حفل زفاف، ليتحول الفرح إلى مأتم.

ووثق مقطع فيديو هذه الواقعة، حيث أظهر الفيديو، قيام الشاب بإطلاق الرصاص من بندقيته في الهواء الطلق احتفالًا بالزفاف، لتنعكس الرصاصة على زميله وتصيبه، ليقلى حتفه، وذلك أثناء عزف الموسيقى خلال الحفل.