  • السبت 7

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. شاب يقتل زميله في حفل زفاف بتركيا

شاب يقتل زميله في حفل زفاف بتركيا

شاب يقتل زميله في حفل زفاف بتركيا
أنقرة(صدى):

شهدت مدينة كوتاهيا التركية، التي تبعد عن اسطنبول بحوالي 300 كلم، قتل شاب لزميله خلال حفل زفاف، ليتحول الفرح إلى مأتم.

ووثق مقطع فيديو هذه الواقعة، حيث أظهر الفيديو، قيام الشاب بإطلاق الرصاص من بندقيته في الهواء الطلق احتفالًا بالزفاف، لتنعكس الرصاصة على زميله وتصيبه، ليقلى حتفه، وذلك أثناء عزف الموسيقى خلال الحفل.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 1 ساعة

الهياط امام الحريم يجيب المصيبه

[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, صاده صيد العصفور باالساكتون ,,

,, ايش الفايده من اطلاق النار في وقت فرح وسرور .. لايتفقان ابد ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *