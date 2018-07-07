شاب يقتل زميله في حفل زفاف بتركيا
شهدت مدينة كوتاهيا التركية، التي تبعد عن اسطنبول بحوالي 300 كلم، قتل شاب لزميله خلال حفل زفاف، ليتحول الفرح إلى مأتم.
ووثق مقطع فيديو هذه الواقعة، حيث أظهر الفيديو، قيام الشاب بإطلاق الرصاص من بندقيته في الهواء الطلق احتفالًا بالزفاف، لتنعكس الرصاصة على زميله وتصيبه، ليقلى حتفه، وذلك أثناء عزف الموسيقى خلال الحفل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17754 ] نشر منذ 1 ساعة
الهياط امام الحريم يجيب المصيبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, صاده صيد العصفور باالساكتون ,,
,, ايش الفايده من اطلاق النار في وقت فرح وسرور .. لايتفقان ابد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا جزاء كل من يصاحب الأحمق
لاتصاحب أحمق لأنه بدال ماينفعك
يضرك🤔