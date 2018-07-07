بالصور.. إنطلاق رابطة الإبداع الخليجي

محمد السعران(صدى):

أطلق مؤسس و رئيس مجلس إدارة رابطة الإبداع الخليجي أ.مشعل بن سابرالقحطاني مساء أمس أعمال الرابطة رسمياً وبعضوية الجمعية العربية لثقافة والفنون وذلك على مسرح كلية المدربين التقنيين بحي الريان

وذلك بحضور عدد من الشخصيات المميزة ونخبة من الإعلاميين و المثقفين ونقل و تغطية أكثر من ثلاثون وسيلة إعلاميه من الخليج العربي.

وأوضح مشعل بن سابر أنه من خلال هذه الرابطة نسعى بأن نقدم العمل والنشاط بإبداع.

وشدد على إنه من خلال رابطة الإبداع التي سوف تكون هي البيئة المناسبة لجميع المبدعين لتقديم الأعمال بكل احترافية وتميز

ونوه عن آلية الأنضمام بأن من شروطها الأساسية ” أن تكون خليجي الهوية وتحمل الإبداع في اعمالك” وأضاف القحطاني بأن سياسة واهداف الرابطة تنطبق كلياً مع رؤوية ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تمكين المواطن من النجاح وتذليل كافة العوائق التي تقف أمام طموح الشباب ,

من جانبة أوضحت مديرة برنامج حقوق المعاق للتوظيف الإعلامية دلال العواد أن الهدف من مشاركة حقوق المعاق للتوظيف برابطة الإبداع الخليجي هو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المبدعين في رابطة الإبداع الخليجي.

وقالت بأن دعوتهم تمت من رابطة الإبداع الخليجي لكي يستطيعوا أن يدمجو المبدعين والكُتَاب والإعلامين والرسامين في رابطة الإبداع الخليجي من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

مبينة بأن برنامج حقوق المعاق مثل أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وشكرت رئيس الرابطة الإستاذ مشعل بن سابر ورابطة مبدعي الخليج على تقديرهم لبرنامج حقوق المعاق.

وقالت بأن سيكون هناك تعاون بين رابطة الإبداع الخليجي وبرنامج حقوق المعاق من خلال المعارض وبرامج سوف يتم الإتفاق عليها.

بعد ذلك قدم أعضاء الرابطة مشهد تمثيلي يجسد الفرد الذي يعمل منفردا وبلا طموح حتى وصل إلى منصة رابطة الإبداع لتحتوي موهبته ليسلك بعدها طريق النجاح بعد ذلك انفردت رابطة الإبداع بالتميز والإبداع ليكون اوبريت الرابطة من تقديم واداء ١٤ شاعرا و١٤ منشدا بعنوان نهضة الإبداع وعددا من القصايد تنوعت بين الفصحى والنبطيه كانو على المسرح وسط تفاعل وإعجاب جميع الحضور.

كما حضيت فقرات الحفل بإشادة واسعة و الذي كان من تقديم الإعلاميين أ.سليمان السالم و أ.احلام الدوسري.

وفي الختام قدم رئيس رابطة الإبداع الخليجي أ مشعل بن سابر دورع تذكارية وهدايا لعددا من المبدعين والمبدعات ولعددا من الوسائل الإعلاميه المشاركه في حفل التدشين.