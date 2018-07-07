فيديو مروع لطفل معلق من رقبته بين قضبان نافذة

بكين(صدى):

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لطفل صيني تعلق من رقبته بين قضبان نافذة، وراح يضرب الهواء بساقية، ويبكي بألم ، منتظرا أحدا ينقذه من هذا الوضع المؤلم بأحد المدن الصينية .

وأظهر الفيديو المتداول ، طفل يبلغ نحو 3 أعوام، معلقا من رقبته بين قضبان نافذة بالطابق الأول، حيث راح يبكي ويصرخ من شدة الألم .

وحاول بعض المارة بالشارع التدخل وتنبيه من بداخل المنزل؛ وراح آخرون يطرقون باب شقة الأسرة ، كما رفع البعض أيديهم محاولين الوصول إلى الطفل .