فيديو مروع لطفل معلق من رقبته بين قضبان نافذة
تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لطفل صيني تعلق من رقبته بين قضبان نافذة، وراح يضرب الهواء بساقية، ويبكي بألم ، منتظرا أحدا ينقذه من هذا الوضع المؤلم بأحد المدن الصينية .
وأظهر الفيديو المتداول ، طفل يبلغ نحو 3 أعوام، معلقا من رقبته بين قضبان نافذة بالطابق الأول، حيث راح يبكي ويصرخ من شدة الألم .
وحاول بعض المارة بالشارع التدخل وتنبيه من بداخل المنزل؛ وراح آخرون يطرقون باب شقة الأسرة ، كما رفع البعض أيديهم محاولين الوصول إلى الطفل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50136 ] نشر منذ 1 ساعة
استغرب ان مثل هذا الحدث لايحدث الا في الصين ,,
,, ماالسبب ياترى ……………؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30578 ] نشر منذ 57 دقيقة
أنشب عمره😂😂😂