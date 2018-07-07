” الكهرباء ” عن ” فواتير عمارة قيد الإنشاء ” : رسوم وقراءة.. والمتضرر: انظروا للطبلونات!

الرياض(صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها بتقديم الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين والحرص على قراءة العدادات بشكل صحيح ومرورها بعدة مراحل؛ للتأكد من القيمة المستهلكة للمشترك.

وأوضحت الشركة في ردّها على خبر ” مرة أخرى.. فواتير الكهرباء تصل لعمارة قيد الإنشاء ببريدة! “، أن العدادات الثلاثة المذكورة في الخبر، قد تم التحقق من القراءة والفواتير واتضح عدم وجود أي خطأ، إذ إن العدادات يجري قراءتها كل شهر، والتأكد من عملية القراءة بثلاث مراحل للتأكد من عدم وجود أية أخطاء، والمبالغ المذكورة تمثل رسوم الخدمة المتراكمة والمستحقة على تلك العدادات منذ أكثر من ثلاث سنوات إضافةً لاستهلاك الكهرباء لخدمة الأعمال الإنشائية في المنزل.

وإذ تؤكد ” السعودية للكهرباء ” أن حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق ما نصّت عليه الأنظمة، وأن كل قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة.

ومن جانبه، ردّ المواطن أن القراءات مختلفة ففي أحد الطبلونات الخارجية القراءة على أرض الواقع ١٥ وبموقع الشركة مكتوب ٩٣ !

وتساءل: ” ما هي المبالغ المتراكمة، وأنا أساساً لم أستخدم الكهرباء وأمدّ الكهرباء من جيراني ولا يوجد رسوم خدمة فقد سددت سابقاً نحو ٦ آلاف ريال قيمة التوصيل، وإذا يوجد لماذا للتوّ تم رصدها؟ المعروف لو على مبالغ المفترض تكون مأخوذة من أول شهر بعد تركيب العدادات، وليس بعد أكثر من ٧ أشهر من التركيب “.