انفجاران يستهدفان العاصمة الصومالية

مقديشو(صدى):

قال مسؤول في الشرطة الصومالية اليوم السبت، إن انفجاراً ثانياً وقع في العاصمة الصومالية مقديشو أمام مبنى تابع للشرطة، وذلك بعد دقائق من انفجار سيارة ملغومة في هجوم انتحاري بالقرب من القصر الرئاسي.

وقال الرائد نور علي ” وقع انفجار ثان أمام فندق سايدكا المقابل لمبنى الشرطة الذي شهد الانفجار الأول ” .

وسمع شاهد من رويترز دوي الانفجار الثاني، وشاهد سحبا ضخمة من الدخان تتصاعد من المكان.

وتنفذ حركة الشباب الإسلامية تفجيرات من حين لآخر سعياً للإطاحة بالحكومة المركزية.